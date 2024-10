Un soddisfatto Antonio Conte parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Napoli contro il Como. Decidendo di riservare un elogio particolare ad una sua vecchia conoscenza, da lui allenato ai tempi dell'Inter come Romelu Lukaku: "Fatemi fare un elogio a Matteo Politano, che ho trovato molto più maturo rispetto a quando l'ho avuto all'Inter. Oltre alle sue qualità tecniche, abbina una grandissima attenzione tattica e una condizione fisica importante".

Ovviamente si parla anche della partita dell'attaccante belga: "Romelu può spostare sempre gli equilibri. Oggi è cresciuto in condizione, può fare meglio, deve continuare a lavorare in maniera seria come sta facendo e raggiungere un livello importante”.

