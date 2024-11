L'Inter di Simone Inzaghi non ha mai avuto paura del confronto. I nerazzurri hanno controllato diverse partite, sapendo anche soffrire specialmente in questo primo scorcio di stagione. Sarà curioso capire cosa avrà pensato Antonio Conte per il suo Napoli. Potrebbe mettersi a specchio, dunque accettando i duelli in tutti i reparti. In questo modo anche la posizione di Lukaku verrebbe aiutata con più frequenza. Ma è più probabile che verrà impiegato il 4-1-4-1. Contro il Milan Conte adottò uno stratagemma particolare, abbassando Politano nel secondo tempo per aiutare Di Lorenzo a contrastare l'ingresso in campo di Leao. E chissà che domani non possa ripetere questo posizionamento. tenendo le linee difensive molto corte ma senza abbassare il baricentro.