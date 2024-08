Come volevasi dimostrare: niente partita per Tomas Palacios. Nel match tra le squadre che si contendono il suo cartellino, Talleres e Independiente Rivadavia, il giovane talento argentino è rimasto ai margini, non figurando nemmeno in panchina tra gli ospiti. Ovvie le ragioni di mercato: quello di Palacios è uno dei nomi più caldi in chiave Inter per quanto riguarda il braccetto mancino ed è stato tenuto fuori dai giochi dal tecnico Cicotello come previsto.

Palacios è in prestito fino a fine dicembre all'Independiente Rivadavia, ma l'Inter avrebbe pronta un'offerta da 5-6 milioni per portarlo subito in Italia. Per la cronaca, la partita è terminata con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa con gol decisivo di Rodriguez al 95'.