"Cosa vuol dire che Lukaku è un acquisto prioritario rispetto a Dybala per l'Inter? Significa che uno è irrinunciabile, l'altro no". Lo ha detto Paolo Condò, commentando in collegamento con Sky Sport le ultime strategie di mercato dei nerazzurri. "Con l'arrivo del belga ci sarebbero cinque attaccanti in rosa, sei con Dybala, quindi due andrebbero ceduti - spiega il giornalista -. Uno è Alexis Sanchez, l'errore più grande di Marotta e Ausilio per il livello della sua retribuzione, infatti ora vediamo che non è facile liberarsene".