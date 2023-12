Inter schiacciante, dominio strabiliante. Anche contro l'Udinese non c'è stata storia. Così Paolo Condò ha commentato su Sky Sport il trionfo del Biscione: "È stata un’Inter confortante in vista del match più importante contro la Real Sociedad che ha vinto 3-0. I nerazzurri devono chiudere primi il loro girone di Champions League per entrare nell’urna nobile e avere prospettive maggiori. L’Inter che abbiamo visto ieri sera è in grado di farlo".