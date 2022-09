Ampio spazio anche alla sconfitta in Champions League dell'Inter contro il Bayern Monaco di ieri sera nel podcast confezionato da Paolo Condò per Sky Sport: "L'Inter probabilmente non poteva uscire dal periodo di difficoltà, innescato dalle sconfitte con Milan e Lazio, davanti a una rivale di livello massimo - il pensiero del giornalista -.. Un minimo di illusione c'era ricordando le coraggiose prestazioni della scorsa stagione con Real e Liverpool, le finaliste di Parigi. Inzaghi ha anche lavorato sulla formazione di partenza, con l'avvicendamento tra i pali tra Handanovic e Onana, che se l'è cavata discretamente, e lasciando in panchina De Vrij e Barella. Nel primo tempo è stata subissata, per 20' della ripresa ha fatto un match pari, ma per l'incapacità di trovare il gol ha introdotto il raddoppio bavarese. Considerati gli spazi alle spalle dei tedeschi, sarebbe stato preziosissimo un contropiedista come Lukaku. Senza il belga, l'Inter dovrà essere brava a distillare assolutamente tre punti a Plzen e ripresentarsi con il suo centravanti nel doppio confronto col Barcellona che deciderà la seconda forza del girone".