Fulvio Collovati, ospite al Festival dello Sport, ha parlato anche delle dichiarazioni del commissario azzurro Luciano Spalletti su Simone Inzaghi. "Questo è un tema delicato, ai nostri tempi non succedeva. Il problema è avere o non avere rapporti, certo che conosci quei tifosi, vengono al campo di allenamento, a volte contestano e si fanno anche sentire. Per forza di cose sei costretto a incontrarli e per cui li conosci", le sue parole.

"La frase io 'ho trovata un po' fuoriluogo tra colleghi, inopportuna e non mi è piaciuta. Quella del riattaccare mi è sembrata un po’ troppo leggera come dichiarazione. Forse voleva anche scherzare, non lo so, però nei confronti di Inzaghi, che mi rifiuto di pensare che avesse rapporti diretti con determinati personaggi, è chiaro che lo metti in difficoltà. Anche perché non esiste solo a Milano, esiste ovunque" .