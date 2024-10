Cristian Chivu viene interpellato da Radio Serie A con RDS anche sull'Inter di oggi, questo il suo parere: "Ha un calcio propositivo. Attacca in 7/8 giocatori. Cerca di dominare e per questo è più esposta. C'era una difesa più bassa la scorsa stagione e si andava più in transizione. È una scelta dovuta alla fiducia che questa squadra ha acquisito e alla forza dei singoli. C'è anche poco tempo per lavorare con le tante partite da giocare. Dopo la seconda stella può abbassarsi leggermente l'attenzione. Può anche non essere a livello dell'anno scorso ma l'Inter rimane fortissima. Può rivincere lo Scudetto".

Su Simone Inzaghi aggiunge: "Abbiamo vissuto insieme il campo durante le soste per le nazionali. Molto disponibile lui, il suo staff, così come il Club. Ho un buonissimo rapporto con lui, posso solo dirgli grazie".

