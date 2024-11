Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sono pronti a guidare ancora una volta il centrocampo nerazzurro. Un reparto collaudato, le tre pedine si conoscono a memoria e sanno aiutarsi reciprocamente. Sarà interessante valutare i posizionamenti che verranno adottati per contrastare il trio in mediana del Napoli: Anguissa, Gilmour e McTominay. Qualcuno ha ipotizzato che possa essere proprio l'ex United a occuparsi della costruzione di Calhanoglu, con movimenti quasi a francobollo. Un duello rusticano sarà quello tra Barella e Anguissa. Forza fisica, capacità di eludere la pressione e tanti inserimenti per sparigliare le rispettive carte difensive. Gilmour si occuperà di Mkhitaryan? Entrambi i giocatori amano gettarsi negli spazi, l'armeno ha una predilezione più costante nell'attacco profondo, mentre l'ex Brighton si alza e si abbassa a elastico. Il centrocampo sarà sicuramente una chiave della partita di domani.