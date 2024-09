Emiliano Viviano, Mario Balotelli e Radja Nainggolan. I tre ex giocatori dell'Inter, intervenuti sul canale di Controcalcio su Twitch, si sono sbilanciati sulla lotta scudetto. Per Emiliano e Nainggolan la favorita alla vittoria finale è l'Inter, rispettivamente avanti a Juve-Atalanta-Napoli e Juve-Napoli-Milan. Per Balotelli invece sarà il Napoli a vincere il tricolore davanti all'Inter con Juve sul podio e Milan quarto.

Balotelli ha poi parlato anche di Adriano. "Lui è stato uno dei 9 più forti della storia, anche più di Ibra. Tra Adriano ed Eto'o? Scelta difficile, scelgo il primo per mio gusto personale e il secondo per la carriera". Scelta condivisa anche da Nainggolan.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!