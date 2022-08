Dopo la sconfitta di ieri in casa della Lazio, l'Inter deve già voltare pagina. A risvegliare la squadra di Simone Inzaghi, ancora intorpidita per il risultato dell'Olimpico è la Uefa: svelati date e orari della Champions League che inizierà a breve. Sorteggiata nel girone C insieme a Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen, la Beneamata aprirà le danze del ballo europeo 2022/23 in casa contro i bavaresi il 7 settembre. A seguire la trasferta in Repubblica Ceca il 13 settembre, prima di ospitare i catalani il 4 ottobre. Gare di ritorno più insidiose per la squadra di Inzaghi che nel 'secondo turno' giocherà in casa contro i cechi e chiuderà in casa dei campioni di Germania. Oltre ad affrontare il Barça al Camp Nou.

Di seguito date e orari:

7/9 - 21:00: Inter - Bayern

13/9 - 18:45: Viktoria Plzen - Inter

4/10 - 21:00: Inter - Barça

12/10 - 21:00: Barça - Inter

26/10 - 18:45: Inter - Viktoria Plzen