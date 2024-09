Completata la definizione del calendario della nuova Champions League, il portale Football Meets Data, specializzato in statistiche applicate al calcio, ha formulato la sua previsione in merito all'andamento della League Phase sulla base di 10mila simulazioni elaborate al computer. L'esito finale dice molto bene all'Inter, accreditata del terzo posto alla fine della prima fase dietro soltanto a Manchester City e Bayern Monaco, col 45% di chance complessive di finire nelle prime otto che accedono direttamente agli ottavi di finale.

Tutte le italiane, secondo la simulazione, accederanno alla fase a eliminazione diretta, con l'Atalanta nona davanti al Milan, la Juventus 18esima e il Bologna 22esimo.

🚨 Our first Champions League simulations for the league stage.



Probabilities to finish in Top 8 and directly qualify for R16.



Probabilities to finish in Top 24 and qualify at least for the KO round. pic.twitter.com/d8wjiqauhP