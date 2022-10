Sarà lo sloveno Slavko Vincic a dirigere la delicata sfida tra Inter e Barcellona, in programma martedì sera a San Siro e valida per la terza giornata del Girone C di Champions League. Ecco la squadra arbitrale scelta dalla UEFA:

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Assistenti arbitrali: Andraz Kovacic (Slovenia) - Tomaz Klancnik (Slovenia)

Quarto ufficiale: Rade Obrenovic (Slovenia)

VAR: Pol van Boekel (Olanda)

Assistente VAR: Dennis Higler (Olanda)