Sono tre, uno per reparto, i giocatori dell'Inter inseriti nel 'Team of the Week UEFA dopo dopo i quattro match dei quarti di finale di Champions League: si tratta di Federico Dimarco, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, questi ultimi a segno nel 3-3 contro il Benfica. Stesso numero di rappresentanti per il Real Madrid, l'altra semifinalista: Thibaut Courtois, Ernesto Valverde e Rodrygo. Completano l'11 ideale i due citizens Kevin De Bruyne e Nathan Aké, il benfiquista Fredrik Aursnes e il milanista Rafael Leao.

