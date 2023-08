L'Inter inizier il suo percorso in Champions League nel Gruppo D in compagnia di Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Intercettato sui canali ufficiali del club, Simone Inzaghi commenta a caldo l'esito del sorteggio: "L’anno scorso abbiamo fatto un percorso incredibile che ci ha portati fino alla finale di Istanbul dove siamo stati ad un passo dal sogno - ricorda a Inter TV il tecnico nerazzurro -. Abbiamo sfidato grandi squadre, combattuto su campi difficili ma tutto questo ci ha dato ancor di più la consapevolezza della nostra forza. La Champions League è un palcoscenico importante dove noi vogliamo essere ancora protagonisti. Tutte le partite saranno come sempre difficili in questa competizione nella quale nessuno ti regala nulla e dove le squadre sono sempre ben organizzate. Noi ce la metteremo tutta perché vogliamo dare continuità al nostro percorso. Siamo l’Inter e vogliamo continuare a sognare".

