In coda alla conferenza stampa andata in scena alla BayArena, alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter, Simone Inzaghi ha speso parole al miele per Mehdi Taremi, attaccante di Coppa, che domani dovrebbe scendere in campo ancora dal 1' come nelle cinque precedenti sfide di Champions League in questa stagione: "Sono molto contento di Taremi, l'ho voluto insieme alla società, tutti gli vogliono bene - le parole del tecnico nerazzurro -. In Champions le ha giocate tutte da titolare, in campionato senza Lautaro contro il Lecce ha fatto una partita straordinaria. Sa che ci sono quattro attaccanti che come lui vogliono giocare, Lautaro e Thuram sono quelli che hanno giocato di più; in campo mi ha dato tanto, in allenamento non si risparmia mai. Correa sta bene, ho l'imbarazzo della scelta, si sa nell'Inter c'è grande concorrenza".

