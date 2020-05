Entro fine maggio, Inter e Bayern Monaco dovranno trovare un accordo su Ivan Perisic, in prestito in Baviera in questa stagione e il cui riscatto si aggira sui 20 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, sul tavolo anche l'idea di un nuovo prestito ai tedeschi. Il rendimento di Perisic al Bayern è stato positivo: 5 gol e 8 assist in 22 presenze per il croato. Tutto lasciava pensare a una permanenza scontata per lui in Baviera, ma poi il coronavirus ha cambiato tutto. L'Inter - secondo il CdS - non intende accollarsi nuovamente l'ingaggio da 4,6 milioni annui del croato e per questo valuta idee alternative come un nuovo prestito. Va ricordato, però, che il contratto tra il croato e i nerazzurri scade nel 2022: questo obbliga Marotta e Zhang ad alcune riflessioni, come l'eventuale prolungamento di un anno come accadde per Icardi prima del passaggio al Psg.