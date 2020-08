Le ragioni del campo non fermano le voci di mercato. Il Corriere dello Sport accende i fari in particolar modo su Lautaro Martinez, inseguito da Barcellona e Manchester City, mentre sul lato opposto la stella del Bayer Leverkusen, Kai Havertz, sembra già promesso al Chelsea. Scrive il quotidiano che l'argentino "evidentemente ha avvertito le voci di mercato che lo hanno dato per settimane a un passo dal Barcellona, salvo poi verificare che complice il Covid e gli effetti lasciati sul bilancio, neppure i blaugrana avevano i 111 milioni della clausola rescissoria. Il presidente Bartomeu non si è arreso, ma ha fatto capire che la trattativa può essere ripresa solo se l'Inter accetterà una contropartita tecnica". In caso di permanenza è pronto il rinnovo.