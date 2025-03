E' stato fin troppo facile per l'Inter sbarazzarsi del Feyenoord e aprirsi le porte dei quarti di finale di Champions League, secondo Antonio Cassano: "L'Inter ha giocato con il pilota automatico, al 30% - le parole di FantAntonio a ìViva El Futbol' -. Dire che è stata in controllo totale è poco, poi mi dovranno spiegare come il Milan abbia fatto a perdere col Feyenoord che è pochissima roba".

In seguito, l'ex attaccante ha detto la sua sulla scarsa resa di Mehdi Taremi in nerazzurro: "Io è dall'inizio dico che non mi fa impazzire. Penso che l'anno prossimo lo daranno via facendo anche una piccola plusvalenza perché non è un giocatore da squadra top. E' stata un'occasione di mercato, un acquisto intelligente. La vera prima scelta in attacco dopo Thuram e Lautaro è Arnautovic, giocatore vero che a me piace tanto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!