Antonio Cassano auspica che il passo falso contro il Sassuolo sia solamente un incidente di percorso: "Spero che dopo i due anni fatti non bene Inzaghi abbia imparato la lezione, possono capitare gare così ma non si possono perdere partite facili su carta perché le rivali ti sono dietro, sono arrivate già Milan e Juve. E adesso ci sono partite difficili. Ho fiducia in lui e nell'Inter spero sia un inciampo", ha concluso sulle frequenze della Bobo Tv.