Il focus si sposta sull'Inter: "Ha dominato dall'inizio alla fine, Lautaro lo dicevo che può arrivare a 30 gol a stagione. Ieri ha fatto anche il mediano, è stato fenomenale: è uno che incarna l'interismo in campo. Inzaghi? E' a -13 dal Napoli con la rosa di gran lunga più forte del campionato assieme alla Juve, sta facendo delle dichiarazioni per pararti il cu.. quando dice di aver perso solo con l'Empoli. Spalletti è dieci volte più forte di lui, ieri Inzaghi dimostrato che è più forte del Milan ma non è una novità. Si salva solo se vince la Champions, altrimenti l'Inter sarà obbligata a cambiare l'allenatore. Al di là di ieri e in Supercoppa, non ha mai fatto grandi partite da quando è ripreso il campionato. A -13 dal Napoli, invece di essere esaltato, al posto di Inzaghi un po' di vergogna l'avrei. Sarei contento dei due derby, della coppettina vinta, ma essere a -13 dalla squadra che ha il sesto monte ingaggi.... L'anno scorso ha fatto un disastro ma ha tamponato con due coppette, ma quest'anno non può salvarsi di nuovo con Supercoppa italiana ed eventualmente Coppa Italia".

