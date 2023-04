Consueta dura analisi di Antonio Cassano nel corso della Bobo TV: "Nel Belgio Lukaku è felice, nell'Inter è cupo, sembra avere paura - ha esordito commentando il ko dei nerazzurri contro la Fiorentina -. Sabato i tre attaccanti erano in confusione totale, non sapevano che cosa fare. Io che Inzaghi non era adeguato lo dicevo due mesi fa e secondo me questa idea ce l'ha anche Marotta. Secondo me Conte è già ad Appiano, se Inzaghi non vince la Champions a maggio Inzaghi va a casa e torna Conte. È l'unico che può sistemare la situazione, è un allenatore che dice 'Si fa come dico io'. Poi è uno che sa anche cambiare idea, vedi con Eriksen. Io sono convinto che tra Marotta e Conte c'è stato più di un contatto. Come si fa a prendere Conte se devi vendere due giocatori? Facciamo due nomi, Gosens e Dumfries: con Conte anche senza questi due non sei a 20 punti dallo Scudetto. Per fare lo step successivo questo allenatore non va bene".