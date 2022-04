"Mentalità vincente portata da Conte all'Inter? La fortuna è che a febbraio 2021 hanno messo dentro Eriksen in Inter-Lazio. Poi Conte ha avuto meriti indubbi, lo dico anche se poi per un mio gusto non mi piace il suo calcio. E ora sta facendo un lavoro incredibile anche ora al Tottenham". Lo ha detto Antonio Cassano alla BoboTV nell'appuntamento del lunedì sera.

Sulla lotta scudetto. "Ora che le altre stanno rallentando, si è rimessa in pista. A Torino potevano perdere. E non sono ancora primi, devono vincere a Bologna - ha sottolineato FantAntonio -. Contro il Verona hanno fatto una grande partita e ora comandano il proprio destino anche, ripeto, per colpa delle altre. Escludendo la Champions e la Salernitana, nelle altre partite ha giocato malissimo negli ultimi due mesi fino a sabato. L'Inter ora viaggia a una velocità diversa perché ha certi tipi di giocatori, per la Juventus è un fallimento".

"Gasperini? Ha fatto diventare super tantissimi giocatori, tra i quali anche Gosens che è diventato anche da nazionale tedesca. E non so se Gosens tornerà a essere mai quello dell'Atalanta...", ha avvisato l'ex attaccante nerazzurro.