Antonio Cassano, nel corso del suo consueto intervento del venerdì sulla Bobo TV, si è espresso sulla sfida di Juventus-Inter esprimendo una certezza: "L'ho detto anche l'altra volta, in questo momento sono convinto che se pareggiano sono fuori dalla corsa Scudetto entrambe. La Juve è già a meno dieci, ovviamente dipenderà dal Napoli ma se dovesse fare risultato a Bergamo e una tra Inter e Juve perde va fuori dalla corsa vista la distanza di punti che si andrebbe a creare. Se mi dite di puntare una fiche su chi potrebbe rientrare in corsa direi Inter: la Juve non mi dà nulla, anche se dovesse vincere non la rivedo ributtarsi nella volata per il titolo".