Si parla anche della terza sconfitta consecutiva dell'Inter, ieri battuta dalla Roma, nell'appuntamento odierno di 'Viva el Futbol'. Il primo a prendere la parola è Antonio Cassano, che sceglie da subito chi mettere sul banco degli imputati: "Quando tutti inneggiavano a Inzaghi come il nuovo Guardiola, io ho sempre detto che non è un allenatore top - le parole di FantAntonio -. Non ha un piano B, non ha migliorato i giocatori. Non c'è nulla di organizzato, l'Inter è talmente più forte che doveva stravincere il campionato: doveva essere a +15. Ora ci ritroviamo davanti a qualcosa di inaspettato anche per me, visto che Inzaghi ci sta ricascando ancora dopo aver già buttato due scudetti nel cesso; ora siamo al terzo. Anche se vinci la Champions, rimane una stagione di m... La Coppa l'ha vinta anche Di Matteo che poi non ha più allenato... A me cambia poco se vince, ciò che sta accadendo nelle ultime settimane è quello che vado dicendo da tempo. Quello che mi sta dando più fastidio sono le dichiarazioni, io divento matto quando sento dire certe cose. Mi ritorna in mente Mazzarri quando parla della rimessa laterale battuta più avanti... Ieri c'era un rigore clamoroso su Bisseck, ma la Roma meritava di vincere 5-0. Io non posso pensare che la squadra di gran lunga più forte possa attaccarsi alle rimesse laterali. Questi sono alibi".

A proposito della rosa lunga, Cassano ha aggiunto: "Oltre alla squadra base ha come alternative: Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian e Martinez. Quale squadra in Serie A ha giocatori più forti? Nessuno. Togliendo i tre centrocampisti titolari, chi ha in panchina Asllani, Zielinski e Frattesi? Nessuno. In avanti idem. Ci sono 21 giocatori di gran lunga più forti degli altri. Continuo a non vedere un calciatore migliorato nella gestione Inzaghi. L'Inter non gioca un buon calcio, anche se sento dire che sta facendo quello migliore della storia del club. Io vedo altro".

