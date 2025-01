Davide Frattesi deve lasciare l'Inter per trovare il minutaggio che Simone Inzaghi non può garantirgli. A dirlo è Antonio Cassano, che si è espresso così sulla situazione del centrocampista nerazzurro, finito al centro di rumors di mercato nelle ultime settimane: "Frattesi deve andare via, glielo consiglio - le parole di FantAntonio durante 'Viva El Futbol' -. Non è né Pedro né Gavi, ma un ragazzo che merita chance in squadre importanti e lo ha dimostrato anche all'Inter. Marotta dice che non ha chiesto la cessione, ma lo stanno già trattando. A 40 milioni di euro lo mandano via, non è un problema".

