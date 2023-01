Nell'analizzare la finale di Supercoppa italiana stravinta dall'Inter contro il Milan, Antonio Cassano ha sottolineato la prestazione di un giocatore nerazzurro in particolare: "Ho goduto perché Calhanoglu è stato uno dei migliori giocatori in campo davanti alla difesa - le parole di FantAntonio durante la Bobo Tv -. Ha fatto una partita stratosferica, infatti ora iniziano a girare voci di addio di Brozovic, di scambi... Significa che il club lo reputa un giocatore vero in quel ruolo. Parlando della partita, l'Inter si è dimostrata di essere più forte dall'inizio alla fine coi fatti, la Supercoppa è meritatissima".