"Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera. Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il “Codice di Gradimento”".

Così il club bianconero chiarisce la propria posizione dopo i cori e gli insulti razzisti contro Romelu Lukaku durante il match di coppa con l'Inter.