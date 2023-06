Sta trascinando letteralmente la Nazionale italiana al Mondiale Under 20, ma Cesare Casadei rimane umile, con i piedi ben piantati a terra: "Io come Milinkovic-Savic? Non esageriamo. Sono felice di aiutare la squadra. Segno tanto sfruttando anche la mia altezza. Ci stiamo divertendo un sacco, è il nostro segreto. La parola Mondiale mi fa venire i brividi perché sono scaramantico, non vi dico cosa sto sognando ora", le parole del centrocampista a La Repubblica, a margine della qualificazione in semifinale degli azzurrini.

Il classe 2003 non ha mai esordito in Serie A, dall'Under 19 nerazzurra ha fatto un salto lunghissimo al Chelsea, che lo ha acquistato per una ventina di milioni per poi girarlo in prestito al Reading: "Non ho pensato al fatto che non avrei esordito con l'Inter, ero concentrato su una grande opportunità - le sue parole -. Ho pensato solo ai lati positivi, godendomi ogni aspetto di questa esperienza. Non sono d’accordo con chi parla male del campionato Primavera, il livello è buono. In Inghilterra il gioco è più fisico e intenso, ma dipende anche dal fatto che in Primavera si gioca a 18-19 anni, io invece sono stato messo alla prova nel campionato U23".

