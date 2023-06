Intercettato da Sportitalia nel corso della serata inaugurale del calciomercato estivo, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali viene ovviamente interpellato sulla rovente trattativa con l'Inter per Davide Frattesi: "E' il momento giusto per il tavolo a tre? Non so se Beppe Riso è invitato... Non so se questa sarà la serata giusta, ma questi sono i momenti giusti per parlare non solo di lui ma anche di altre trattative. Già sapevamo della vicenda Marcelo Brozovic, credo che molto sia legato alla cessione del croato. Ma noi siamo stati molto chiari: abbiamo detto dove vogliamo arrivare, se non ci arriviamo non è detto che Frattesi debba essere ceduto per forza. Però non possiamo aspettare solo una squadra, se ci sono altre opportunità è giusto valutarla. La Roma? Ha chiesto Frattesi già la scorsa stagione ma non ci siamo trovati d'accordo sull'aspetto economico. Ora abbiamo preso da loro Filippo Missori e Cristian Volpato, due giocatori di grandi aspettative, e abbiamo ripreso a parlare. Col Milan non abbiamo mai parlato, non so se succederà qualcosa nei prossimi giorni ma stiamo portando avanti trattative con altre società".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!