Intervistato da TNT Sports Brasil, l'esterno nerazzurro Carlos Augusto ha parlato così dopo il 3-3 di ieri contro il Benfica: “Non siamo stati molto bravi nel primo tempo, non eravamo concentrati - ha esordito -. Abbiamo apportato molti cambiamenti tra i titolari, ma questa non può essere una scusa. Penso che sia stato più un problema mentale della squadra. Poi nell'intervallo abbiamo parlato e nella ripresa abbiamo dimostrato che abbiamo qualità, siamo tornati in campo concentrati. Il secondo tempo è stato perfetto, potevamo addirittura vincere, ma così non è stato. Ma il pareggio, dopo quel primo tempo, è stato molto buono".

Su Angel Di Maria: "È sempre difficile giocare contro di lui, ma credo che, dalle mie parti non abbia creato molto. Ora che voglio giocare ad alto livello, affronto giocatori di alto livello, quindi devo essere sempre concentrato e focalizzato".