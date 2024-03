Analizzando il gol vittoria di ieri di Yann Bisseck a Bologna, Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, spende nuove parole di elogio nei confronti di Simone Inzaghi sottolineando un aspetto che in molti trascurano in merito alla qualità delle innovazioni tattiche del tecnico nerazzurro.

Queste le sue dichiarazioni: "Con la Lazio ci aveva abituati coi gol da esterno a esterno, stavolta il gol è arrivato da centrale a centrale della difesa a tre. Questo fa capire come Inzaghi sia molto più moderno di quanto viene considerato perché riesce ad attaccare con nove uomini, costringendo gli attaccanti avversari a rincorrere i difensori dell'Inter e sappiamo che gli attaccanti non sono bravi a rincorrere. Adesso l'Inter deve pensare alla sfida con l'Atletico Madrid, che non sarà per niente facile, e dimostrare lì di essere una grande squadra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!