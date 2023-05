Fabio Caressa, giornalista e opinionista tv, intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay ha parlato della finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul tra Manchester City e Inter. "Per me è 70/30 a favore degli inglesi. Lo sanno pure i giocatori dell'Inter che non partono favoriti, ma ci sono dei piccoli punti deboli avversari che si possono colpire - le sue parole -. Però, quel 4 a 0 col Real... parliamo della squadra più bella mai vista giocare a calcio. A Inzaghi dobbiamo fargli i complimenti. Ha vinto due trofei, è in finale di Champions. Le 12 sconfitte? Campionato particolare, se arriva secondo che gli dici?".