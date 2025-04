Manca ancora più di una settimana alla semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Inter, ma in Spagna (così come i Italia) si inizia già a parlare dell'appuntamento. Raggiunto dal Mundo Deportivo, Fabio Capello si proietta al big match europeo offrendo un parallelo con la sfida tra blaugrana e nerazzurri nell'annata del Triplete: "Lamine Yamal non è Messi. Se l'Inter è riuscita a fermare Messi nel 2010, può farlo di nuovo ora con il Barcellona di Lamine Yamal".

"Ho letto alcuni paragoni esagerati su Lamine - aggiunge l'ex allenatore, oggi opinionista -. È un ragazzo che sta facendo cose importanti. Quando ha iniziato al Barcellona, ​​la gente diceva che era il nuovo Messi, ma non è a quel livello. È un giocatore straordinario, spettacolare, d'élite, ma non ha il genio che aveva Messi".