Ospite negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato della vittoria dell'Inter in Champions League contro l'Arsenal, soffermandosi anche sulle scelte di formazione di Inzaghi.

"Ieri ha fatto delle scelte perché l'aveva preparata tatticamente non facendo giocare a sinistra né Bastoni e né Dimarco. Sapeva che da quel lato c'era Saka e che li avrebbe messi in crisi", le parole del tecnico. "Non c'è stata una crisi su quella fascia. Per cui Inzaghi ha preparato la partita con un turnover ragionato pensando anche all'avversario e non solo ai giocatori per farli riposare", ha aggiunto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!