"L'Inter deve ritrovarsi perché è in confusione, non è la stessa squadra degli anni precedenti. Ora dipenderà molto da Inzaghi". Lo ha detto Fabio Capello, ospite stamattina sulle frequenze di Radio Rai, durante la trasmissione 'Radio Anch'io Lo Sport'. Prima di aggiungere una battuta sui sorteggi di Champions delle italiane: "I nerazzurri avranno partite molto più difficili (contro Bayern e Barcellona, ndr), ma in Europa è così: il livello è alto, gli avversari esistono e non puoi permetterti distrazioni".