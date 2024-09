Spazio ridotto per Hakan Calhanoglu questa sera a Cardiff, dove il centrocampista dell'Inter ha giocato una parte della ripresa nel pareggio a reti bianche ottenuto col Galles nel primo match di Nations League. A fine partita, Calha ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di TV8.5: "Non siamo riusciti a iniziare la partita come volevamo. Avremmo potuto giocare meglio da dietro, ma il Galles ci ha messo in una situazione difficile. È una squadra fisica. Abbiamo giocato un po' meglio dopo il cartellino rosso nel secondo tempo. Siamo usciti con un punto importante. Come sto? Grazie a Dio, sto meglio. Ho riposato per 4 giorni, spero di giocare nella prossima partita. Sono sicuro che i tifosi ci sosterranno durante la partita. Il nostro obiettivo è vincere contro l'Islanda".

Valutando la sua candidatura al Pallone d'Oro, Calhanoglu ha detto: "Siamo tutti molto felici. Noi, miei amici in squadra, vogliamo rappresentare il nostro Paese nel migliore dei modi. So che sarà difficile, ma è anche un onore per me essere in quella lista".

