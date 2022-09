"Stiamo tornando". Con queste due parole e un selfie scattato nella palestra di Appiano Gentile in compagnia di Romelu Lukaku, Hakan Calhanoglu ha dato una notizia confortante ai tifosi dell'Inter che, una volta finita la sosta, si augurano di rivedere in campo i due titolarissimi per gli impegni delicati che attendono la squadra di Simone Inzaghi. Il 1° ottobre c'è la Roma in campionato, tre giorni dopo il Barcellona in Champions League.