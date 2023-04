Arriva un messaggio carico di ottimismo per l'Inter tutta da Hakan Calhanoglu, che nell'ultimo post pubblicato su Instagram ha scritto 'back soon', con chiaro riferimento alle tempistiche del suo ritorno in campo. Il centrocampista turco, ai box per la distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra rimediata durante Turchia-Croazia, non vede l'ora di rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi, che spera di recuperarlo il prima possibile. Molto difficile che ciò avvenga in tempo per Benfica-Inter di martedì prossimo: da quel che trapela da Appiano Gentile, infatti, l'ex milanista appare in ritardo nel suo iter di recupero rispetto all'altro acciaccato Milan Skriniar, anch'egli in dubbio per la sfida di Champions.