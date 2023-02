Hakan Calhanoglu arriva ai microfoni di Sky Sport per presentare il match di questa sera contro la Sampdoria: "E' stato molto importante vincere il derby, oggi sarà una partita complicata come sempre qui a Marassi. Però siamo preparati bene, speriamo di vincere. Dobbiamo dare il massimo. Il Napoli sta facendo un gran lavoro, ma noi dobbiamo pensare a noi e a vincere partite come oggi".