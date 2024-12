E' Hakan Calhanoglu che arriva ai microfoni di Inter TV per inquadrare Inter-Parma, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di San Siro: "Loro sono pericolosi e lo sappiamo, hanno già giocato bene con le big come Juve e Milan - le parole del turco -. Dobbiamo stare attenti, hanno giocatori importanti e sono pericolosi in ripartenza. Non possiamo perdere palloni facili, poi dobbiamo fare gol e fare bene in fase difensiva. Li abbiamo analizzati, sarà dura oggi. Ma noi guardiamo solo noi stessi, daremo tutto in campo".

Sei stato votato dai tifosi dell'Inter come miglior giocatore del mese di novembre.

"Li ringrazio, dopo i due infortuni non è stato facile per me. Sono contento di essere tornato, sto bene e sto provando sempre a fare del mio meglio".

