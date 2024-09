Derby da dimenticare quello giocato e perso dall'Inter nello scorso turno di campionato, giornata infausta per i campioni d'Italia chiamati oggi a voltare immediatamente pagina dopo il brutto risultato di San Siro di domenica scorsa come spiega Hakan Calhanoglu a Inter TV, dove il centrocampista è chiaro sulle indicazioni da seguire al Bluenergy Stadium contro l'Udinese: "Sicuramente la sconfitta contro il Milan ci ha fatto male, perché fa sempre male perdere. Però lo abbiamo già lasciato indietro. Questa settimana abbiamo lavorato bene, con cattiveria perché sappiamo la nostra forza. Certo, sappiamo anche che qui a Udine non sarà facile, ma abbiamo buone sensazioni perché abbiamo lavorato molto bene questa settimana".

Cosa servirà di più? La tua fantasia da regista o la tua copertura da mediano?

"Io voglio dare il massimo oggi, perché adesso è arrivato il momento di tornare ad essere quello che eravamo l’anno scorso o negli scorsi anni. Credo che anche i miei compagni siano carichi".

A che tipo di avversario vi ha preparato il mister?

"Loro hanno un altro allenatore, tedesco che conosco dalla Bundesliga. Non so, vediamo oggi in campo come saranno. Magari cambieranno qualcosa, ma io mi concentro sul nostro lavoro".

