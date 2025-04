Dopo il ko con il Milan di mercoledì scorso, sconfitta valsa l'addio alla Coppa Italia nell'ultimo step prima della finale di Roma, e la sconfitta ottenuta in casa del Bologna nell'ultimo turno di Serie A l'Inter di Simone Inzaghi torna in campo in campionato, dove oggi riprenderà il filo ospitando a San Siro la Roma di Claudio Ranieri. Partita che Hakan Calhanoglu commenta così a Inter TV: "Sappiamo che la Roma è una squadra pericolosa, ha un allenatore con esperienza che sa gestire la squadra, lo sappiamo. Però dopo le sconfitte abbiamo sempre reagito bene come squadra perché abbiamo la mentalità giusta. Ci aiutiamo tra di noi e dobbiamo uscirne, abbiamo bisogno dei tifosi e con pazienza fare la nostra partita, facendo il nostro".

La Roma non perde da 17 gare consecutive.

"Gioca verticale e quando perdono palla difendono da squadra, stanno tutti dietro a difendere la porta. Però abbiamo qualche idea per come far male e dobbiamo provarci".

Cosa servirà da parte tua maggiore lucidità o maggiore aggressività?

"Tutte e due. Abbiamo bisogno di entrambe le cose e giocare veloce senza perdere tanto tempo perché giochiamo per qualcosa di importante".

