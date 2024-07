L’Aula del Senato approva con 98 sì, 70 no e 1 astenuto il decreto per Sport e Scuola, un provvedimento che tocca in particolar modo il mondo del calcio. Nel testo figura infatti l'istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, che opererà quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria, in particolare, delle società di calcio e basket (sono peraltro confermate le competenze specifiche della Consob).

La Commissione sarà composta da un presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio o del ministro dello Sport, di concerto con il ministro dell’Economia: due verranno individuati nell’ambito di una rosa di cinque nominativi proposti dalle federazioni sportive nazionali interessate, FIGC e FIP, d’intesa con le rispettive leghe.

Con l'emendamento Mulè, le leghe professionistiche avranno ora diritto ad un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento, che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo. Inoltre, un comma prevede disposizioni finalizzate a consentire alle sole società di calcio in regola dal punto di vista fiscale l’accesso alle camere di compensazione sulla base delle quali sono organizzati, dalle leghe di riferimento, i rapporti economici tra le società stesse.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!