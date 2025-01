Il mercato dell'Inter potrebbe regalare a Simone Inzaghi un nuovo rinforzo per la corsia sinistra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro è al lavoro per l'uscita in prestito di Tajon Buchahan. Sul canadese c'è il forte interesse del Torino, ma come riportato da Relevo anche l'Ajax ha chiesto informazioni su di lui.

Il sostituto, secondo Sky Sport, potrebbe essere Nicola Zalewski, esterno classe 2002 della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2025. L'Inter lo vorrebbe in prestito e per questo il calciatore dovrebbe prima rinnovare con il club giallorosso. Su di lui c'è anche l'Olympique Marsiglia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!