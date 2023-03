Brutto infortunio per Tiago Djalò, difensore del Lille nel mirino dell'Inter per la prossima stagione. Uscito 13' della sfida contro il Lens, il classe 2000 si è sottoposto ad ulteriori esami all'inizio della settimana che danno come responso una grave diagnosi: il portoghese ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che richiederà ora un intervento chirurgico.