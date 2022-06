Novanta minuti in campo per Marcelo Brozovic anche nella partita vinta contro la Danimarca. Il centrocampista dell'Inter, che era arrivato nel ritiro della Croazia con qualche acciacco, ha disputato per la terza volta in pochi giorni l'intero incontro. Un'inesauribilità che non stupisce il suo ct, Zlatko Dalic: "Avevamo un piano per sostituire Brozovic nel secondo tempo, ma ha detto che poteva giocare. Indipendentemente dal fatto che ha corso 13 chilometri in ogni partita. Credo che fra tre giorni sarà di nuovo in buone condizioni".