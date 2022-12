Piccolo aneddoto di Borja Valero nel format Croquetas realizzato per Dazn. L'ex centrocampista spagnolo parla di Mbappé. "Mi è rimasta impressa questa immagine: abbiamo giocato un'amichevole a Macao con l'Inter, contro il PSG. Nel primo tempo ha giocato Mbappé. Era appena iniziata la preparazione, quindi non era nemmeno in forma. Ha fatto un cambio di ritmo a De Vrij e ci siamo piegati tutti a ridere in panchina. Lo ha lasciato 15 metri indietro: un fulmine".