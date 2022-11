Ivano Bordon , ex portiere dell'Inter e della nazionale azzurra, è stato intervistato da SerieANews.com per parlare del ko di ieri sera con l'Austria, ma anche di Serie A.

Mancini resta l’uomo giusto per questo nuovo ciclo della Nazionale?

"Assolutamente sì. È stato confermato dalla Federazione e ora Mancini sta lavorando per rilanciare l’Italia del calcio. Sta inserendo tanti giocatori nuovi e giovani, sperando di poter trovare quelli che formeranno un nuovo blocco solido. Mi piace molto come sta operando anche con uno sguardo al futuro".

Onana la sta convincendo? Può prendersi il futuro della porta nerazzurra?

"Onana è un buon portiere, non era semplice raccogliere l’eredità ed il peso lasciato da Handanovic. Di certo lo sloveno lo starà aiutando dentro e fuori dal campo. Poi il ragazzo l’ho visto bene, si sta adattando con criterio al nostro campionato. L’Inter ha fatto un investimento importante su di lui, ma Onana sta mostrando qualità e di avere una crescita costante. Spero possa essere una scommessa riuscita per Inzaghi e Marotta".