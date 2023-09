Il ko contro il Sassuolo non deve rappresentare un dramma per l'Inter. Ne è convinto l'ex portiere nerazzurro Ivano Bordon, che intervistato da Tutto Mercato Web invita a fare un'analisi complessiva di questo avvio di campionato: "L'inizio di stagione penso che sia stato molto più che positivo. Certo, lo stop di mercoledì sicuramente non se l'aspettava nessuno in questo momento. Penso che sia solo un intoppo, in un percorso all'inizio. Può succedere: sono cose che in certi momenti possono anche far bene. Nel senso che ora si vedono le cose come come stanno veramente: non c'è nulla di fatto, non c'è nulla di immutabile. Dopo il derby ci sono stati tanti elogi, qualcuno anche dai tifosi o da parte della stampa, interessati: nel senso che arrivavano da chi poi aspettava uno stop per dare un colpo. È successo ciò che sperava chi aveva fatto degli elogi esagerati o, appunto, interessati. Io penso che l'Inter, almeno fino alla gara di Champions dove non è andata benissimo, abbia fatto molto bene. Le altre… Il Milan ha fatto delle buone gare, qualcuna anche non vincendo come per esempio quella col Newcastle. Ma non vedo squadre che rubino l'occhio o che, come valore di gioco, si siano espresse molto al di sopra delle altre. Del resto, basta guardare la classifica. Simone Inzaghi l'anno scorso abbia fatto vedere tanto, e proprio nei momenti di difficoltà c'è stato un cambio di ritmo. È stato capace di trasformare in cose positive tutto quello che stava succedendo. E penso che abbia la forza e la capacità per farlo ancora. L'ha dimostrato già: in situazioni come questa sa cosa si deve fare".

Bordon parla anche di Yann Sommer, mercoledì protagonista in negativo con la topica sul gol di Nedim Bejrami: "Dopo la cessione di André Onana, l'Inter aveva il problema di prendere un buon portiere. La prima idea era Guglielmo Vicario, un ottimo portiere. Non essendoci riuscita, la soluzione che dava più sicurezze era Sommer: è un portiere che ha esperienza, anche tecnica. Un buon portiere. Non ha la qualità con i piedi e la personalità di Onana, però è un buon portiere. Arriviamo all'altra sera: l'infortunio col Sassuolo ci sta, può capitare a tutti; è ovvio che, quando succede e poi la squadra perde, pesa di più e resta in mente. Però penso che abbia dimostrato di essere capace di fare degli interventi importanti, anche col Sassuolo li ha fatti. Dovrà reagire moralmente e psicologicamente, in un contesto dove tutti parlavano del sostituto di Onana e si sapeva che sarebbe stato complicato. Dare fiducia ad Emil Audero? Sincera,mente enso che dopo un errore così Sommer non debba essere sostituito. Non ci sta, secondo me. Sinceramente, credo che Inzaghi non ci stia neanche pensando ad inserire Emil Audero che comunque ha fatto buoni campionati alla Sampdoria: ho fiducia in lui e questo lo ribadisco. Però, e lo dico con tutto l'affetto che provo per entrambe, oggi giocare nella Samp o nell'Inter non è la stessa cosa".